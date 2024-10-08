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В Черном море фиксируют 7 носителей "Калибров" врага, - ВМС

Фото: РФ вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного моря сегодня утром, 8 октября, фиксируют нахождение 16 кораблей, которые Россия вывела на боевое дежурство. Из них 7 судов являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные отметили, что данная корабельная группировка страны-агрессора в случае нанесения ракетной атаки способна выпустить общим залпом до 48 "Калибров".

Между тем, в Азовском море российские корабли пока не наблюдаются.

Кроме того, по данным украинским ВМС, в Средиземном море сейчас находятся 2 корабля РФ, из которых 1 судно является носителем "Калибров" общим залпом до 4 крылатых ракет.

Также в ВМС ВСУ передали, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу в Азовское море совершили два судна, которые двигались из пролива Босфор.

Как сообщалось ранее, вчера утром, 7 октября, в Черном море фиксировали четыре российских носителя "Калибров" общим залпом до 24 ракет.

Добавим, по словам эксперта по авиации Анатолия Храпчинского в комментарии РБК-Украина, Россия может чаще использовать для ударов по Украине ракеты "Калибр", чем Х-101.

Также напомним, что в июле представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что росармия строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", поскольку Украина имеет высокий процент сбития вражеских ракет.

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