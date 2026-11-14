У Чорному морі біля Румунії дрон атакував судно, яке прямувало в Україну

Атака сталася у ніч проти суботи приблизно за 12 кілометрів на північ від міста Сфинту-Георге. Судно "Лариса-1" прямувало до порту Сулина, а його кінцевим пунктом призначення була Україна.

За словами командира корабля, внаслідок удару безпілотника пожежі не виникло, а жоден із моряків не постраждав. Ворожий дрон знищив лише вантажний кран на судні.

Міністр оборони Штефан-Раду Опря підтвердив інформацію про атаку та розповів про деталі реагування румунських сил.

"Нас постійно інформують, мене також вчора ввечері повідомили, що було збито безпілотник, постраждалих чи втрат там немає", - зазначив міністр.

Він також додав, що відомство пильно стежить за ситуацією в регіоні та взаємодіє з іншими структурами.

"Ми щоразу втручаємось, намагаючись, за необхідності, побачити, запобігти, а потім, за необхідності, вразити цілі", - уточнив Раду Опря.