Росія вперше з літа дозволила вихід зернових суден з Азовського моря, - Bloomberg

Російська влада вперше з липня дозволила зерновим суднам вийти з портів Азовського моря. Це відкриває можливість для відновлення експорту продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, адміністрація портів Азовського моря надала тимчасовий дозвіл суднам на вихід з портів Темрюк і Кавказ.

Щонайменше одне судно вже успішно пройшло через Керченську протоку в напрямку Чорного моря.

Вікно для виходу відкрилося в понеділок. Екіпажі, які перебувають на місцях і готові до плавання, можуть подавати відповідні заявки.

До ескалації та призупинення судноплавства 10 липня на цей регіон припадало близько третини російського експорту пшениці морським транспортом.

На тлі новини ф'ючерсні ціни на пшеницю в Чикаго впали на 2,8%, досягнувши найнижчого рівня з 1 липня.

Постачальники та трейдери зазначають, що початкова реакція ринку була швидкою, проте ситуація залишається напруженою.

"Початкова реакція ринку була швидкою у бік зниження. Мало хто вірить, що повторне відкриття портів суттєво змінить прогноз ризиків", - зазначив Бертран Естерле, товарний брокер і віцепрезидент StoneX.

Експерти наголошують, що через відсутність режиму припинення вогню проблема безпеки експорту не вирішена повністю, адже судна все ще ризикують бути ураженими дронами під час перетину Чорного моря.