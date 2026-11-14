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В Черном море возле Румынии дрон атаковал судно, следовавшее в Украину

20:50 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: беспилотник атаковал судно под флагом Палау возле Румынии (Коллаж РБК-Украина)

В территориальных водах Румынии возле Сфинта-Георге беспилотник атаковал судно под флагом Палау. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом заявил министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziua de Constanța.

Атака произошла в ночь на субботу примерно в 12 километрах к северу от города Сфинту-Георге. Судно "Лариса-1" направлялось в порт Сулина, а его конечным пунктом назначения была Украина.

По словам командира корабля, в результате удара беспилотника пожар не возник, а ни один из моряков не пострадал. Вражеский дрон уничтожил только грузовой кран на судне.

Министр обороны Штефан-Раду Опря подтвердил информацию об атаке и рассказал о деталях реагирования румынских сил.

"Нас постоянно информируют, меня также вчера вечером сообщили, что был сбит беспилотник, пострадавших или потерь там нет", - отметил министр.

Он также добавил, что ведомство внимательно следит за ситуацией в регионе и взаимодействует с другими структурами.

"Мы каждый раз вмешиваемся, пытаясь при необходимости увидеть, предотвратить, а затем, при необходимости, поразить цели", - уточнил Совет Опря.

Напомним, что в последнее время ситуация в акватории остается крайне напряженной.

В частности, в МИД Украины отмечали, что ряд стран может побуждать РФ к "режиму тишины" в Черном море, поскольку они напрямую зависят от поставок продовольствия по этому маршруту.

Кроме того, в конце октября стало известно, что Россия впервые с лета разрешила выход зерновых судов из портов Азовского моря.

Это решение временно открыло окно возможностей для восстановления морского экспорта продовольствия через Керченский пролив в направлении Черного моря.

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