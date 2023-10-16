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У Чорному морі біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Біля берегів Румунії в Чорному морі підірвався на міні танкер із нафтопродуктами, який пливе під прапором Ліберії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень унаслідок учорашнього інциденту, при цьому екіпаж не постраждав. 

За словами глави консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той момент він перебував поблизу каналу Суліна.  

Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.

Підрив турецького вантажного судна

6 жовтня стало відомо, що біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини.

Російська блокада моря

У липні 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру в Україні.

Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як відомо, вже понад 20 суден змогли прорвати російську блокаду Чорного моря.

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Черное мореВійна Росії проти України