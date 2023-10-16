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В Черном море у берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У берегов Румынии в Черном море подорвался на мине танкер с нефтепродуктами, который плывет под флагом Либерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения в результате вчерашнего инцидента, при этом экипаж не пострадал. 

По словам главы консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, в тот момент он находился вблизи канала Сулина.  

Это уже второе судно в этом месяце, подорвавшееся на плавучей мине. 

Подрыв турецкого грузового судна

6 октября стало известно, что возле побережья Румынии в Черном море на мине подорвалось грузовое судно под флагом Турции. 

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как известно, уже более 20 судов смогли прорвать российскую блокаду Черного моря.

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Чорне мореВойна России против Украины