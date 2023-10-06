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В Чорноморську сталась серйозна аварія, частина міста без води: коли відновлять

Фото: в Чорноморську сталась серйозна аварія, частина міста без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Значна частина Чорноморська Одеської області наразі залишилась без водопостачання через серйозну аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чорноморська Василя Гуляєва.

"У нашому місті сталася серйозна аварійна ситуація. Дуже багато мешканців без холодної води", - відзначив Гуляєв. 

Наразі холодна вода відсутня на: 

  • вул.Парусна;
  • пр-т Миру;
  • вул.Олександрійська;
  • вул.В.Шума;
  • вул. 1 Травня;
  • вул.Виноградна;
  • вул.Середня; 
  • вул. Одеська;
  • вул. Яблунева;
  • вул. Ялинкова;
  • вул. Горіхова;
  • вул. Зелена;
  • вул. Шевченко;
  • вул. Лугова.

Також водопостачання відсутнє в міській лікарні. 

"Ремонтні роботи продовжуються! У період двох годин водопостачання буде відновлено", - додав міський голова. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у вересні через заміну аварійної ділянки магістрального водоводу частина Одеси залишилась без водопостачання більше ніж на добу.

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Одеса