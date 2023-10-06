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В Черноморске произошла серьезная авария, часть города без воды: когда восстановят

Фото: в Черноморске произошла серьезная авария, часть города без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Значительная часть Черноморска Одесской области сейчас осталась без водоснабжения из-за серьезной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Черноморска Василия Гуляева.

"В нашем городе произошла серьезная аварийная ситуация. Очень много жителей без холодной воды", - отметил Гуляев. 

Сейчас холодная вода отсутствует на: 

  • ул.Парусная;
  • пр-т Мира;
  • Александрийская ул;
  • В.Шума;
  • ул. 1 Мая;
  • ул.Виноградная;
  • ул.Средняя; 
  • ул. Одесская;
  • ул. Яблоневая;
  • ул. Елочная;
  • ул. Ореховая;
  • ул. Зеленая;
  • ул. Шевченко;
  • ул. Луговая.

Также водоснабжение отсутствует в городской больнице.

"Ремонтные работы продолжаются! В период двух часов водоснабжение будет восстановлено", - добавил городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в сентябре из-за замены аварийного участка магистрального водовода часть Одессы осталась без водоснабжения больше чем в сутки.

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Одесса