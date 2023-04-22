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У Чорноморську Одеської області пролунав вибух, - ЗМІ

Фото: в Чорноморську Одеської області пролунав вибух (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

У Чорноморську в Одеській області сьогодні стався вибух. Його причину з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Чорноморську на Одещині стався вибух, підтвердили у поліції. Причину встановлюють", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, є поранений.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня російські військові атакували Одеську область іранськими дронами "Шахед". Було випущено 12 дронів, з яких 10 знищили українські оборонці.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах показали ефективну роботу зенітників в Одеській області.

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ОдесаВибух