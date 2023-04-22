У Чорноморську Одеської області пролунав вибух, - ЗМІ

"У Чорноморську на Одещині стався вибух, підтвердили у поліції. Причину встановлюють", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, є поранений.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня російські військові атакували Одеську область іранськими дронами "Шахед". Було випущено 12 дронів, з яких 10 знищили українські оборонці.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах показали ефективну роботу зенітників в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.