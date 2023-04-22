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В Черноморске Одесской области раздался взрыв, - СМИ

Фото: в Черноморске Одесской области раздался взрыв (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

В Черноморске в Одесской области сегодня произошел взрыв. Его причину выясняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В Черноморске в Одесской области произошел взрыв, подтвердили в полиции. Причину устанавливают", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, есть раненый.

Напомним, что в ночь на 19 апреля российские военные атаковали Одесскую область иранскими дронами "Шахед". Было выпущено 12 дронов, из которых 10 уничтожили украинские защитники.

Добавим, недавно в Воздушных силах показали эффективную работу зенитчиков в Одесской области.

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