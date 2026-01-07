Чорноморський центр морської безпеки: Румунія може стати стратегічним хабом

Румунія може стати майданчиком для розміщення стратегічного центру морської безпеки, що зміцнить захист Чорного моря і критичної інфраструктури регіону в умовах загрози з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію RomaniaJournal.
Румунський депутат Європарламенту Віктор Негреску повідомив, що його пропозиція про створення Європейського центру морської безпеки в Румунії отримала підтримку Європейської комісії.
"Послання Комісії чітке: морський хаб може бути створений, Європейська комісія підтримує цю ініціативу, і таке рішення залежить від держав-членів Чорного моря, причому Румунія має всі аргументи для розміщення цього стратегічного центру", - зазначив депутат.
Негреску підкреслив важливість хаба в контексті "агресивної війни Росії проти України".
Він пояснив: "Ми говоримо про безпеку морських шляхів, захист критичної інфраструктури (кабелів, енергетики, портів), боротьбу з гібридними загрозами та підвищення потенціалу реагування Європейського Союзу. Цей хаб означатиме більшу безпеку, кращу координацію і реальну європейську присутність у Чорному морі, а не просто заяви".
В офіційній відповіді, оприлюдненій Негреску, Урсула фон дер Ляєн подякувала депутату і наголосила, що рішення про розміщення центру мають ухвалити держави-члени ЄС.
"Ваша підтримка цієї нової політики високо цінується. Я взяла до відома суттєві аргументи на користь розміщення Центру морської безпеки в Румунії. Це рішення мають ухвалити держави-члени ЄС. Можу запевнити вас, що Європейська Комісія готова підтримати рішення прибережних держав, включно з Румунією з цього приводу", - написала вона.
Фон дер Ляєн нагадала, що низка ініціатив ЄС, розроблених у відповідь на агресію Росії, спрямована на підвищення готовності, стійкості та безпеки.
Чорноморський центр морської безпеки координуватиме зусилля держав-членів і партнерів щодо захисту критично важливої морської інфраструктури.
Наступним етапом стане рішення влади Бухареста про технічне розміщення центру перед остаточним затвердженням ЄС.
Нагадуємо, що партизанський рух "АТЕШ" зафіксував посилення заходів маскування і безпеки на стратегічних логістичних об'єктах у Новоросійську після того, як Сили оборони України завдали успішних ударів по об'єктах Чорноморського флоту.
Зазначимо, що ударні дрони завдали поразки Морському нафтовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ. За інформацією джерел Головного управління розвідки, удари торкнулися обладнання термінала, причалу зріджених вуглеводневих газів і портової інфраструктури, що спровокувало масштабну пожежу.