Черноморский центр морской безопасности: Румыния может стать стратегическим хабом

Европейская комиссия поддерживает инициативу

Румынский депутат Европарламента Виктор Негреску сообщил, что его предложение о создании Европейского центра морской безопасности в Румынии получило поддержку Европейской комиссии.

"Послание Комиссии четкое: морской хаб может быть создан, Европейская комиссия поддерживает эту инициативу, и такое решение зависит от государств-членов Черного моря, причем Румыния имеет все аргументы для размещения этого стратегического центра", – отметил депутат.

Значение для безопасности Черного моря

Негреску подчеркнул важность хаба в контексте "агрессивной войны России против Украины".

Он пояснил: "Мы говорим о безопасности морских путей, защите критической инфраструктуры (кабелей, энергетики, портов), борьбе с гибридными угрозами и повышении потенциала реагирования Европейского Союза. Этот хаб будет означать большую безопасность, лучшую координацию и реальное европейское присутствие в Черном море, а не просто заявления".

Позиция Европейской комиссии

В официальном ответе, обнародованном Негреску, Урсула фон дер Ляен поблагодарила депутата и подчеркнула, что решение о размещении центра должно принять государства-члены ЕС.

"Ваша поддержка этой новой политики высоко ценится. Я приняла к сведению существенные аргументы в пользу размещения Центра морской безопасности в Румынии. Это решение должно принять государства-члены ЕС. Могу заверить вас, что Европейская Комиссия готова поддержать решение прибрежных государств, включая Румынию по этому поводу", – написала она.

Следующие шаги

Фон дер Ляен напомнила, что ряд инициатив ЕС, разработанных в ответ на агрессию России, направлен на повышение готовности, устойчивости и безопасности.

Черноморский центр морской безопасности будет координировать усилия государств-членов и партнеров по защите критически важной морской инфраструктуры.

Следующим этапом станет решение властей Бухареста о техническом размещении центра перед окончательным утверждением ЕС.