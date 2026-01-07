RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Черноморский центр морской безопасности: Румыния может стать стратегическим хабом

Фото: патрулирование в Черном море (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Румыния может стать площадкой для размещения стратегического центра морской безопасности, что укрепит защиту Черного моря и критической инфраструктуры региона в условиях растущей угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RomaniaJournal.

Европейская комиссия поддерживает инициативу

Румынский депутат Европарламента Виктор Негреску сообщил, что его предложение о создании Европейского центра морской безопасности в Румынии получило поддержку Европейской комиссии.

"Послание Комиссии четкое: морской хаб может быть создан, Европейская комиссия поддерживает эту инициативу, и такое решение зависит от государств-членов Черного моря, причем Румыния имеет все аргументы для размещения этого стратегического центра", – отметил депутат.

Значение для безопасности Черного моря

Негреску подчеркнул важность хаба в контексте "агрессивной войны России против Украины".

Он пояснил: "Мы говорим о безопасности морских путей, защите критической инфраструктуры (кабелей, энергетики, портов), борьбе с гибридными угрозами и повышении потенциала реагирования Европейского Союза. Этот хаб будет означать большую безопасность, лучшую координацию и реальное европейское присутствие в Черном море, а не просто заявления".

Позиция Европейской комиссии

В официальном ответе, обнародованном Негреску, Урсула фон дер Ляен поблагодарила депутата и подчеркнула, что решение о размещении центра должно принять государства-члены ЕС.

"Ваша поддержка этой новой политики высоко ценится. Я приняла к сведению существенные аргументы в пользу размещения Центра морской безопасности в Румынии. Это решение должно принять государства-члены ЕС. Могу заверить вас, что Европейская Комиссия готова поддержать решение прибрежных государств, включая Румынию по этому поводу", – написала она.

Следующие шаги

Фон дер Ляен напомнила, что ряд инициатив ЕС, разработанных в ответ на агрессию России, направлен на повышение готовности, устойчивости и безопасности.

Черноморский центр морской безопасности будет координировать усилия государств-членов и партнеров по защите критически важной морской инфраструктуры.

Следующим этапом станет решение властей Бухареста о техническом размещении центра перед окончательным утверждением ЕС.

Напоминаем, что партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало усиление мер маскировки и безопасности на стратегических логистических объектах в Новороссийске после того, как Силы обороны Украины нанесли успешные удары по объектам Черноморского флота.

Отметим, что ударные дроны нанесли поражение Морскому нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. По информации источников Главного управления разведки, удары затронули оборудование терминала, причал сжиженных углеводородных газов и портовую инфраструктуру, что спровоцировало масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропарламентРумыния