Чорноморський флот РФ міг втратити у Криму останній носій крилатих ракет, - Плетенчук

"Насправді ця інформація досі верифікується, тому що, щоб бути впевненими на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо", - заявив він.

Плетенчук зазначив, що є досить висока ймовірність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет.

"У разі, якщо інформація щодо "Циклону" підтвердиться. І так, така вірогідність є, і так вона висока. Але давайте ще трохи дочекаємося цих результатів, і тоді вже можемо робити про це висновки", - додав він.