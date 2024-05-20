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Чорноморський флот РФ міг втратити у Криму останній носій крилатих ракет, - Плетенчук

Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Чорноморський флот РФ міг втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

"Насправді ця інформація досі верифікується, тому що, щоб бути впевненими на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо", - заявив він. 

Плетенчук зазначив, що є досить висока ймовірність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет. 

"У разі, якщо інформація щодо "Циклону" підтвердиться. І так, така вірогідність є, і так вона висока. Але давайте ще трохи дочекаємося цих результатів, і тоді вже можемо робити про це висновки", - додав він. 

Зазначимо, що напередодні Військово-морські сили України у Криму знищили російський морський тральник "Ковровець".

Всього з початку вторгнення РФ українські військові знищили 26 російських кораблів. Також ЗСУ знищили один підводний човен ворога.

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