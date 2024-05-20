Черноморский флот РФ мог потерять в Крыму последний носитель крылатых ракет, - Плетенчук

Черноморский флот РФ мог потерять малый ракетный корабль "Циклон", который является последним носителем крылатых ракет в Крыму.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".
"На самом деле эта информация до сих пор верифицируется, потому что, чтобы быть уверенными на 100%, надо все же получить соответствующие результаты объективного контроля. Как только мы будем уже иметь эти результаты, мы обязательно общественность об этом сообщим", - заявил он.
Плетенчук отметил, что есть достаточно высокая вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет.
"В случае, если информация по "Циклону" подтвердится. И да, такая вероятность есть, и да она высокая. Но давайте еще немного дождемся этих результатов, и тогда уже можем делать об этом выводы", - добавил он.
Отметим, что накануне Военно-морские силы Украины в Крыму уничтожили российский морской тральник "Ковровец".
Всего с начала вторжения РФ украинские военные уничтожили 26 российских кораблей. Также ВСУ уничтожили одну подлодку врага.
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