Чорноморський флот РФ готується до ударів у річницю вибухів на Кримському мосту, - АТЕШ
Командування Чорноморського флоту РФ, за даними партизанів, перевело частини в режим підвищеної бойової готовності. Росіяни побоюються масштабних атак напередодні річниці удару по Кримському мосту 8 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".
За даними партизанів, командування флоту розіслало у військові частини наказ суттєво частіше патрулювати акваторію. Особовий склад також має інтенсивніше проводити навчання з відбиття загроз з моря.
Окремо військовим доручили відпрацювати взаємодію між операторами дронів, ППО, РЕБ та екіпажами патрульних катерів.
У російському командуванні очікують, що Сили оборони активізуються в дні символічних дат, насамперед у річницю удару по Кримському мосту 8 жовтня.
Втім, на флоті побоюються не стільки повторного удару по мосту, скільки комбінованих атак на кораблі в місцях базування, логістичні маршрути та судна "тіньового флоту".
Відтоді Росія посилено укріплює об'єкт. У червні 2026 року на оновлених знімках Google Maps стало видно, що міст обклали захисними спорудами з усіх боків.
Не менших втрат зазнав і сам Чорноморський флот. За даними Міноборони, станом на початок 2026 року Росія втратила або отримала серйозні пошкодження близько 30% бойового складу флоту.
Неспокійно на півострові і цими днями. 2 жовтня після вибухів в окупованому Криму запровадили "точкові" відключення світла, пояснивши їх загрозою перевантаження енергосистеми.