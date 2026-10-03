Черноморский флот РФ готовится к ударам в годовщину взрывов на Крымском мосту, - АТЕШ

Командование Черноморского флота РФ, по данным партизан, перевело части в режим повышенной боевой готовности. Россияне опасаются масштабных атак в канун годовщины удара по Крымскому мосту 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" .

По данным партизан, командование флота разослало в воинские части приказ гораздо чаще патрулировать акваторию. Личный состав также должен более интенсивно проводить обучение по отражению угроз с моря.

Отдельно военным поручили отработать взаимодействие между операторами дронов, ПВО, РЭБ и экипажами патрульных катеров.

В российском командовании ожидают, что Силы обороны активизируются в дни символических дат, в первую очередь в годовщину удара по Крымскому мосту 8 октября.

Впрочем, на флоте опасаются не столько повторный удар по мосту, сколько комбинированных атак на корабли в местах базирования, логистические маршруты и суда "теневого флота".