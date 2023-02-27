Чорногорія вирішила проблему, яка перешкоджала її вступу до Євросоюзу

Робота Конституційного суду в країні була заблокована кілька місяців, оскільки влада не могла домовитися про призначення суддів - чотири місця з семи залишалися вакантними.

Представники ЄС попередили Чорногорію, що умовою продовження шляху в блок є нормальне функціонування Конституційного суду. Суд має вирішальне значення для верховенства права, оскільки наступного місяця у країні відбудуться президентські вибори.

Сьогодні, 27 лютого, було затверджено трьох із чотирьох суддів (щодо четвертого кандидата не вдалося досягти згоди). Наразі суд формально розблокований, незважаючи на те, що йому не вистачає одного члена. Нове голосування щодо обрання четвертого судді очікується протягом кількох тижнів.

"Хороші новини з Чорногорії сьогодні! Сподіваюся, четвертого суддю буде обрано найближчим часом. Культура діалогу та компромісу між партіями - це єдиний шлях до прогресу на шляху до ЄС", - заявив Володимир Білчик, член Європейського парламенту, який займається цим регіоном.

Варто зауважити, що Чорногорія вже кілька місяців перебуває в політичній кризі після того, як її уряд висловив вотум недовіри, а основні політичні гравці не змогли дійти згоди щодо того, чи слід призначити дострокові вибори або спробувати сформувати новий уряд.