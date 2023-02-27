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Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз

Фото: Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз (flickr by craggyisland21)
Автор: Иван Носальский

В Черногории избрали трех судей Конституционного суда. Таким образом страна разблокировала работу ведомства и выполнила условие для рассмотрения ее заявки на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Работа Конституционного суда в стране была заблокирована несколько месяцев, поскольку власти не могли договориться о назначении судей - четыре места из семи оставались вакантными.

Представители ЕС предупредили Черногорию, что условием продолжения пути в блок является нормальное функционирование Конституционного суда. Суд имеет решающее значение для верховенства права, поскольку в следующем месяце в стране состоятся президентские выборы.

Сегодня, 27 февраля, были утверждены трое из четырех судей (насчет четвертого кандидата не удалось достичь согласия). Теперь суд формально разблокирован, несмотря на то, что ему не хватает одного члена. Новое голосование по избранию четвертого судьи ожидается в течение нескольких недель.

"Хорошие новости из Черногории сегодня! Надеюсь, четвертый судья будет избран в ближайшее время. Культура диалога и компромисса между партиями - это единственный путь к прогрессу на пути к ЕС", - заявил Владимир Билчик, член Европейского парламента, который занимается этим регионом.

Стоит заметить, что Черногория уже несколько месяцев находится в политическом кризисе после того, как ее правительству был выражен вотум недоверия, а основные политические игроки не смогли прийти к согласию относительно того, следует ли назначить досрочные выборы или попытаться сформировать новое правительство.

Напомним, ранее стало известно, что президент Черногории Мило Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок.

Также мы писали, что Украина с начала вторжения получила от Черногории военную помощь более чем на 10 млн евро.

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