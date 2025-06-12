Чорногорія приєднається до місії ЄС з підготовки українських військових

Як повідомляє видання, за відповідну постанову проголосували 49 із 81 депутата, після дев’яти місяців з моменту подання документа на розгляд.

У пояснювальній записці до рішення зазначається, що мета участі - посилити спроможності Збройних сил України у захисті територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати агресію з боку Росії та можливі загрози з боку інших держав.

Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович наголосив, що чорногорські військовослужбовці не перебуватимуть в Україні.

"Я хочу, щоб це було абсолютно ясно. Я ніколи не підтримаю такого. Усі заходи цієї місії проводяться на території ЄС - у Польщі та Німеччині", - зазначив він.