Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных

Как сообщает издание, за соответствующее постановление проголосовали 49 из 81 депутата, после девяти месяцев с момента подачи документа на рассмотрение.

В пояснительной записке к решению отмечается, что цель участия - усилить способности Вооруженных сил Украины в защите территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также сдерживать агрессию со стороны России и возможные угрозы со стороны других государств.

Министр обороны Черногории Драган Крапович подчеркнул, что черногорские военнослужащие не будут находиться в Украине.

"Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Я никогда не поддержу такого. Все мероприятия этой миссии проводятся на территории ЕС - в Польше и Германии", - отметил он.