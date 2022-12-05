Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу в НАТО

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 грудня, підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.
"Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський у понеділок підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що уряд пообіцяв підтримувати Україну військовою та гуманітарною допомогою, а також прийомом українських біженців.
"Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії. Ми сподіваємося на мир і віримо, що він настане. До того, як це станеться, ви можете розраховувати на всебічну підтримку Чорногорії", - підкреслив Дрітан Абазович.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Чорногорія підтримує бажання України вступити до НАТО.
Додамо, що в червні Україну відвідали прем'єр-міністр Абанії Еді Рама та очільник уряду Чорногорії Дрітан Абазович. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.
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