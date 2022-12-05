Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу в НАТО

"Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський у понеділок підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що уряд пообіцяв підтримувати Україну військовою та гуманітарною допомогою, а також прийомом українських біженців.

"Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії. Ми сподіваємося на мир і віримо, що він настане. До того, як це станеться, ви можете розраховувати на всебічну підтримку Чорногорії", - підкреслив Дрітан Абазович.