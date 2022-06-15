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Зеленский встретился с премьер-министрами Албании и Черногории

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Киев, Среда 15 июня 2022 17:19
Зеленский встретился с премьер-министрами Албании и Черногории Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину в среду, 15 июня, прибыли премьер-министр Абании Эди Рама и глава правительства Черногории Дритан Абазович. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский отметил, что для Украины важна международная поддержка, особенно в условиях войны. Поэтому глава государства поблагодарил политиков за визит.

"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Украине с визитом побывала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она провела встречу с Владимиром Зеленским.

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