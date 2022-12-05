Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в НАТО

"Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписали общую декларацию о евроатлантической перспективе Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что правительство пообещало поддерживать Украину военной и гуманитарной помощью, а также приемом украинских беженцев.

"Украина защищает ценности цивилизации, которая решила жить в мире и демократии. Мы надеемся на мир и верим, что он наступит. До того как это произойдет, вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Черногории", - подчеркнул Дритан Абазович.