У Чорнобильській зоні знову сталася пожежа: чи є загроза радіації

На Київщині тривають роботи з ліквідації пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Загоряння охопило трав'яний настил, лісову підстилку та хмиз. За даними рятувальників, основні осередки пожежі вже локалізовані, що дозволило запобігти подальшому поширенню вогню на значні території.

Що показали виміри радіації

Під час проведення робіт фахівці ДСНС безперервно контролюють радіаційну обстановку у зоні відчуження.

За інформацією відомства, показники радіаційного фону не перевищують встановлені допустимі норми. Моніторинг продовжується на постійній основі до повного завершення ліквідації пожежі.