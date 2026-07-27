В Чернобыльской зоне снова случился пожар: есть ли угроза радиации

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Возгорание охватило травяной настил, лесную подстилку и валежник. По данным спасателей, основные очаги пожара уже локализованы, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на значительные территории.

Что показали замеры радиации

Во время проведения работ специалисты ГСЧС непрерывно контролируют радиационную обстановку в зоне отчуждения.

По информации ведомства, показатели радиационного фона не превышают установленных допустимых норм. Мониторинг продолжается на постоянной основе до полного завершения ликвидации пожара.