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В Чернобыльской зоне снова случился пожар: есть ли угроза радиации

19:50 27.07.2026 Пн
1 мин
Стоит ли жителям ближайших областей переживать?
aimg Анастасия Никончук
Фото: ГСЧС (ГСЧС Украины в Telegram)

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация пожара. Спасателям удалось локализовать основные очаги возгорания, при этом радиационный фон остается в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в Telegram.

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Возгорание охватило травяной настил, лесную подстилку и валежник. По данным спасателей, основные очаги пожара уже локализованы, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на значительные территории.

Что показали замеры радиации

Во время проведения работ специалисты ГСЧС непрерывно контролируют радиационную обстановку в зоне отчуждения.

По информации ведомства, показатели радиационного фона не превышают установленных допустимых норм. Мониторинг продолжается на постоянной основе до полного завершения ликвидации пожара.

Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напоминаем, что ранее, 10 июля, в Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидировали пожар, который продолжался две недели. По данным ГСЧС, спасатели совместно с другими службами не допустили распространения огня на значительные территории, а ситуация на протяжении всей операции оставалась под контролем.

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