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У Чорнобильській зоні знову сталася пожежа: чи є загроза радіації

19:50 27.07.2026 Пн
1 хв
Чи варто мешканцям найближчих областей переживати?
aimg Анастасія Никончук
У Чорнобильській зоні знову сталася пожежа: чи є загроза радіації Фото: ДСНС (ДСНС України в Telegram)
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У зоні відчуження Чорнобильської АЕС продовжується ліквідація пожежі. Рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки спалаху, при цьому радіаційне тло залишається в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС у Telegram.

На Київщині тривають роботи з ліквідації пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Загоряння охопило трав'яний настил, лісову підстилку та хмиз. За даними рятувальників, основні осередки пожежі вже локалізовані, що дозволило запобігти подальшому поширенню вогню на значні території.

Що показали виміри радіації

Під час проведення робіт фахівці ДСНС безперервно контролюють радіаційну обстановку у зоні відчуження.

За інформацією відомства, показники радіаційного фону не перевищують встановлені допустимі норми. Моніторинг продовжується на постійній основі до повного завершення ліквідації пожежі.

Фото: ДСНС України в Telegram

Нагадуємо, що раніше, 10 липня, у Чорнобильській зоні відчуження повністю ліквідували пожежу, яка тривала два тижні. За даними ДСНС, рятувальники спільно з іншими службами не допустили розповсюдження вогню на значні території, а ситуація протягом усієї операції залишалася під контролем.

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