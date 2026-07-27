ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Чернобыльской зоне снова случился пожар: есть ли угроза радиации

19:50 27.07.2026 Пн
1 мин
Стоит ли жителям ближайших областей переживать?
aimg Анастасия Никончук
В Чернобыльской зоне снова случился пожар: есть ли угроза радиации Фото: ГСЧС (ГСЧС Украины в Telegram)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация пожара. Спасателям удалось локализовать основные очаги возгорания, при этом радиационный фон остается в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в Telegram.

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Возгорание охватило травяной настил, лесную подстилку и валежник. По данным спасателей, основные очаги пожара уже локализованы, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на значительные территории.

Что показали замеры радиации

Во время проведения работ специалисты ГСЧС непрерывно контролируют радиационную обстановку в зоне отчуждения.

По информации ведомства, показатели радиационного фона не превышают установленных допустимых норм. Мониторинг продолжается на постоянной основе до полного завершения ликвидации пожара.

Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напоминаем, что ранее, 10 июля, в Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидировали пожар, который продолжался две недели. По данным ГСЧС, спасатели совместно с другими службами не допустили распространения огня на значительные территории, а ситуация на протяжении всей операции оставалась под контролем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧС Пожар Чернобыль
Новости
За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
Аналитика
Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ