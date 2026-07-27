В Чернобыльской зоне снова случился пожар: есть ли угроза радиации
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация пожара. Спасателям удалось локализовать основные очаги возгорания, при этом радиационный фон остается в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в Telegram.
В Киевской области продолжаются работы по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Возгорание охватило травяной настил, лесную подстилку и валежник. По данным спасателей, основные очаги пожара уже локализованы, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на значительные территории.
Что показали замеры радиации
Во время проведения работ специалисты ГСЧС непрерывно контролируют радиационную обстановку в зоне отчуждения.
По информации ведомства, показатели радиационного фона не превышают установленных допустимых норм. Мониторинг продолжается на постоянной основе до полного завершения ликвидации пожара.
Напоминаем, что ранее, 10 июля, в Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидировали пожар, который продолжался две недели. По данным ГСЧС, спасатели совместно с другими службами не допустили распространения огня на значительные территории, а ситуация на протяжении всей операции оставалась под контролем.