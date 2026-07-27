В Чернобыльской зоне снова случился пожар: есть ли угроза радиации

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация пожара. Спасателям удалось локализовать основные очаги возгорания, при этом радиационный фон остается в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в Telegram.

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Возгорание охватило травяной настил, лесную подстилку и валежник. По данным спасателей, основные очаги пожара уже локализованы, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на значительные территории. Что показали замеры радиации Во время проведения работ специалисты ГСЧС непрерывно контролируют радиационную обстановку в зоне отчуждения. По информации ведомства, показатели радиационного фона не превышают установленных допустимых норм. Мониторинг продолжается на постоянной основе до полного завершения ликвидации пожара. Фото: ГСЧС Украины в Telegram