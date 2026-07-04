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У Чорнобильській зоні на десятий день загасили один із осередків пожежі на 130 га

14:40 04.07.2026 Сб
2 хв
У ДСНС показали кадри вигорілого лісу після пожеж, що спалахнули внаслідок атки РФ
aimg Марія Науменко
У Чорнобильській зоні на десятий день загасили один із осередків пожежі на 130 га Фото: важка техніка ДСНС прокладає шлях до осередків пожежі в Чорнобильській зоні (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У Чорнобильській зоні загасили пожежу на ділянці площею 130 гектарів. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати ще три осередки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вранці 4 липня рятувальники Київської області ліквідували пожежу на одній із локацій у Чорнобильській зоні. Вогонь охопив територію площею 130 гектарів.

Водночас роботи продовжуються ще на трьох осередках. На одному з них пожежу вже локалізували. У ДСНС запевнили, що ситуація контрольована, а радіаційний фон перебуває в межах норми.

Спека та нестача води ускладнюють гасіння

До ліквідації пожеж залучені рятувальники Київської області та підрозділи з інших регіонів. Роботи тривають щодня в умовах високої температури повітря.

Однією з головних проблем є нестача джерел води поблизу осередків займання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що сповільнює гасіння.

Для доступу до важкодоступних ділянок рятувальники використовують важку інженерну техніку. Вона допомагає прокладати дороги до осередків пожежі та створювати мінералізовані смуги, які мають стримати поширення вогню.

Рятувальники продовжують роботи, щоб не допустити поширення полум'я на нові ділянки Чорнобильської зони.

Нагадаємо, пожежі в Чорнобильській зоні почалися 25 червня після атаки російських дронів.

Станом на 29 червня один осередок уже повністю ліквідували, однак на інших ділянках тривали роботи з локалізації вогню. Радіаційний фон залишався в межах норми.

3 липня через сильний вітер і полум'я в зоні відчуження утворився вогняний смерч.

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