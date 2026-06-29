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У Чорнобильській зоні після атаки дронів тривають пожежі, дим може дістатись Києва

19:16 29.06.2026 Пн
2 хв
Чи є загроза радіації та за яких умов дим може знову накрити столицю?
aimg Марія Науменко
У Чорнобильській зоні після атаки дронів тривають пожежі, дим може дістатись Києва Фото: рятувальник під час ліквідації пожежі (Getty Images)
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Пожежі після атаки російських дронів у Чорнобильській зоні досі не вдалося повністю загасити. Фахівці оцінюють ризики для повітря та стежать за радіаційним фоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

За даними агентства, до ліквідації пожеж залучені підрозділи ДСНС, підприємства сфери управління ДАЗВ та спеціалізована техніка. До зони відчуження також направили сили й засоби зведеного загону ДСНС у Київській області.

29 червня рятувальники повністю ліквідували пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень.

На інших ділянках тривають роботи з локалізації осередків займання та недопущення поширення вогню. За ситуацією стежать за допомогою відеоспостереження та можливостей Сил оборони України.

У Чорнобильській зоні після атаки дронів тривають пожежі, дим може дістатись КиєваФото: рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, що виникли після падіння російських безпілотників (facebook.com/dazv.gov.ua)

Що з радіаційним фоном

"Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Чому дим може знову дістатися Києва

Водночас фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України аналізують супутникові дані щодо забруднення повітря.

За їхніми даними, 27-28 червня продукти горіння вже погіршили якість повітря та видимість у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському й Броварському районах Київської області.

За даними супутника Sentinel-5P, були зафіксовані шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу та твердих часток, які простягалися на відстань до 170 км від осередків пожеж.

У Чорнобильській зоні після атаки дронів тривають пожежі, дим може дістатись КиєваФото: супутникові знімки поширення диму від пожеж у Чорнобильській зоні та осередків займання (facebook.com/new.uhmi.org.ua)

Станом на 29 червня пожежі у Чорнобильській зоні ще тривають. Якщо вітер буде північного напрямку, дим може знову поширитися у бік Києва та прилеглих населених пунктів.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський ударний безпілотник атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

Внаслідок удару частково було зруйновано будівлю приймання контейнерів, а також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

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