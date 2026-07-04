В Чернобыльской зоне на десятый день потушили одну из очагов пожара на 130 га

В Чернобыльской зоне потушили пожар на участке площадью 130 гектаров. В то же время спасатели продолжают ликвидировать еще три ячейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Утром 4 июля спасатели в Киевской области ликвидировали пожар на одной из локаций в Чернобыльской зоне. Огонь охватил территорию площадью 130 га.

В то же время работы продолжаются еще на трех ячейках. На одном из них пожар уже был локализован. В ГСЧС заверили, что ситуация контролируемая, а радиационный фон находится в пределах нормы.

Жара и нехватка воды затрудняют тушение

К ликвидации пожаров привлечены спасатели Киевской области и подразделения других регионов. Работы продолжаются каждый день в условиях высокой температуры воздуха.

Одной из главных проблем является нехватка источников воды вблизи очагов возгорания. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что замедляет тушение.

Для доступа к труднодоступным участкам спасатели используют тяжелую инженерную технику. Она помогает прокладывать дороги в ячейки пожара и создавать минерализованные полосы, которые должны сдержать распространение огня.

Спасатели продолжают работу, чтобы не допустить распространение пламени на новые участки Чернобыльской зоны.