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У Чорнобильській зоні пронісся вогняний смерч (відео)

20:43 03.07.2026 Пт
2 хв
Рятувальники гасять пожежі, які викликали атаки росіян
aimg Іван Носальський
У Чорнобильській зоні пронісся вогняний смерч (відео) Фото: у Чорнобильській зоні сильні пожежі (facebook.com/MNSKOB)
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У Чорнобильській зоні відчуження через сильний вітер і пожежі, що почалися через російські атаки, утворився вогняний смерч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Рятувальники, які борються із вогнем, оприлюднили кадри незвичайного природного явища.

"Вогняний смерч: вітер, пил та полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київської області у Чорнобильській зоні відчуження", - сказано у повідомленні ДСНС.

Рятувальники наголосили, що вони продовжують день за днем стримувати вогонь у Чорнобильській зоні, щоб не дати йому поширитись далі.

Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження після чергової атаки російських безпілотників.

До ліквідації вогню залучили підрозділи ДСНС, техніку та працівників підприємств Державного агентства з управління зоною відчуження (ГАЗВ).

Спільними зусиллями рятувальникам вдалося повністю ліквідувати один із великих центрів займання.

Через лісову пожежу продукти горіння та густий дим погіршили якість повітря та видимість у Києві, а також Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

Супутникові дані зафіксували шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу, що розтягнулися на 170 км від епіцентру пожежі.

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