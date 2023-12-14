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"Черный лебедь": банкиры пострадали от неожиданной хакерской атаки на "Киевстар"

Украина, Четверг 14 декабря 2023 13:22
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"Черный лебедь": банкиры пострадали от неожиданной хакерской атаки на "Киевстар" Фото: Банки Украины пострадали от хакерской атаки на "Киевстар" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Хакерская атака на оператора мобильной связи "Киевстар" 12 декабря стала неожиданной для банков. До 40% POS-терминалов в торговых сетях закончили работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на круглый стол. Что 2024 год готовит банковской системе, который провел "Финансовый клуб".

"Мы все очень хорошо подготовились ко всем рискам, которые были в предыдущем году, но "черного лебедя" с "Киевстаром" никто не ожидал, что можно завалить такую мощную компанию. И к этому, я думаю, мы никогда не сможем подготовиться, понять, какие еще могут быть вызовы у нас", - заявил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Анатолий Кухарчук.

По его словам, на работу банков сбой не повлиял. "На сеть отделений это не повлияло никак, потому что там по два-три провайдера заведено, "старлинки" есть, генераторы есть, все есть, и они там работают без проблем. Но POS- терминалы - да, где-то 40% перестали работать, и это проблема", - сказал банкир.

Последствия кибератаки на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Из-за сбоя по всей стране отсутствовала мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал сайт оператора и мобильное приложение.

Мобильную связь начали восстанавливать только вечером 13 декабря. Предварительно интернет должен появиться в течение 14 декабря.

НБУ рекомендовал банкам Украины создать резервные каналы связи для POS-терминалов, поскольку кибератака на "Киевстар" и сбой у мобильного оператора привели к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала.

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