ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ рекомендує банкам створити резервні канали зв’язку після кібератаки на "Київстар"

Україна, Четвер 14 грудня 2023 09:19
UA EN RU
НБУ рекомендує банкам створити резервні канали зв’язку після кібератаки на "Київстар" Фото: НБУ радить банкам створити резервні канали зв’язку (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на "Київстар" та збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", - зазначив він.

Влив атаки на банківські сервіси

Під час наради з представниками системно важливих банків йшлося про влив кібератаки на "Київстар" на роботу НБУ та банківської інфраструктури.

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

За даними НБУ, проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi, повідомили в прес-службі.

Заступник голови НБУ також звернув їх увагу банкірів на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері", - сказав Шабан.

У прес-службі також повідомили, що Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Атака на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар". Офіційно мережу атакували хакери. Через збій по всій країні був відсутній мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.

Мобільний зв'язок почали відновлювати тільки увечері 13 грудня. Попередньо інтернет повинен з'явитися протягом 14 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар Національний банк України банки
NEWS
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік