Черный костюм и минимализм: секрет стильного "лука" жены Усика

Пятница 28 ноября 2025 07:15
UA EN RU
Черный костюм и минимализм: секрет стильного "лука" жены Усика Жена Усика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина продемонстрировала элегантный деловой образ в черном костюме, соединив сдержанность и современный минимализм.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Основные элементы образа

Центральным элементом наряда стал классический костюм, состоящий из пиджака и юбки. Пиджак отличается четкой линией плеч, приталенным силуэтом и глубоким V-образным вырезом, что создает ощущение воздушности и элегантности.

Юбка-"карандаш" длины миди с высокой талией и небольшим разрезом на одной из фотографий придает образу динамики и женственности.

Черные матовые колготки органически дополняют образ, зрительно удлиняя ноги и создавая единую вертикальную линию вместе с обувью.

Закрытые туфли на высоком стойком каблуке с квадратным носком, а также ремешки вокруг щиколотки придают современный акцент и завершают образ.

Черный костюм и минимализм: секрет стильного &quot;лука&quot; жены УсикаЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Аксессуары и детали

Образ дополнен большим черным зонтиком, который служит не только практичным элементом, но и стильным атрибутом, подчеркивающим монохромность образа.

Украшения выбраны в минималистичном стиле: небольшие серьги-гвоздики, тонкое колье и подвески делают акцент на лаконичности и аккуратности стиля.

Прическа Екатерины собрана в гладкий хвост, который открывает лицо и подчеркивает черты. Макияж выполнен в естественной тональности, гармонично сочетающейся с общей концепцией образа.

Черный костюм и минимализм: секрет стильного &quot;лука&quot; жены УсикаЖена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Почему черный цвет идеально вписывается в деловой стиль

Черный цвет всегда являлся символом элегантности, уверенности и профессионализма, и именно поэтому он идеально подходит для деловых образов. Монохромные луки создают эффект единого силуэта, визуально удлиняющего фигуру и придающего образу строгости и завершенности.

В сочетании с четкими линиями костюма, как в случае с пиджаком и юбкой миди Екатерины Усик, черный цвет позволяет подчеркнуть фигуру, не отвлекая внимание на чрезмерные детали.

Черный костюм и минимализм: секрет стильного &quot;лука&quot; жены УсикаЖена Усика показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)  

Минималистичные аксессуары, строгий крой и правильный силуэт в сочетании с монохромностью создают образ, который выглядит одновременно стильно и демонстрирует уверенность.

Кроме того, черный костюм легко адаптировать под разные случаи: его можно носить как для офисных встреч, так и для публичных мероприятий или урбанистических фотосессий.

Монохромный подход позволяет комбинировать разные текстуры тканей и легкие акценты в обуви или украшениях, оставляя при этом общий образ гармоничным и профессиональным.

Черный костюм и минимализм: секрет стильного &quot;лука&quot; жены УсикаЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

