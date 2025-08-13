Чорний дим над площею Леніна: у Підмосков’ї спалахнула місцева адміністрація

У центрі підмосковного Щолково в ніч на 13 серпня спалахнула пожежа в будівлі місцевої адміністрації. Вогонь охопив верхні поверхи, а місто накрив густий чорний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними очевидців, вогонь спалахнув близько 3:30 на верхніх поверхах споруди, розташованої на площі Леніна. На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи.
Місцеві жителі повідомляли про густий чорний дим, який було видно з сусідніх будинків, та сильний запах гару, що поширився навколо.
"У місті Щолково пожежно-рятувальні підрозділи загасили вогонь у будівлі за адресою: площа Леніна, будинок 2. Евакуйовано трьох людей. За попередніми даними, постраждалих немає", - повідомили у пресслужбі регіонального главку МНС Росії.
Наразі причини займання та точна площа пошкоджень з’ясовуються. На момент прибуття рятувальників вогонь активно поширювався, проте вже о 4:02 його вдалося локалізувати. За інформацією екстрених служб, площа пожежі становила 140 квадратних метрів.
До гасіння залучили 19 рятувальників та 6 одиниць техніки.
До речі, за даними місцевого МНС, за останню добу на території Підмосков’я сталося десять пожеж. На щастя, цього разу обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 10 серпня під атакою невідомих дронів опинилася Саратовська область. Зокрема, росіяни поскаржилися на вибухи, а незабаром і на пожежу в обласному центрі в районі нафтопереробного заводу.
Незабаром губернатор регіону підтвердив пошкодження об'єкта, але не уточнив, якого саме.
Також вчора стало відомо, що в результаті спецоперації ГУР МО України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований в російській Республіці Комі майже в 2000 кілометрах від України.