"Чорний день" для Одеси. Що відомо про наслідки смертоносної атаки РФ

Сьогодні, 18 листопада війська РФ атакували Одесу балістикою. Внаслідок удару по густонаселеному району міста загинуло 10 людей, ще понад 40 поранено.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про обстріл Одеси.
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Одеса вже другий день потерпає від атак російських військ. Після вчорашнього обстрілу в місті виникли проблеми з енергопостачанням та опаленням. Але вже сьогодні, 18 листопада, ворог завдав нового удару.
Об 11:57 окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М" по Одесі. Удар прийшовся по житловій забудові. Руйнувань зазнали будинки, освітній заклад, парковка.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі.
Крім того, після "прильоту" виникла пожежа, горіло кілька десятків автомобілів.
Фото: наслідки ракетного удару в Одесі (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)
Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть про "потужний удар" по готелю-гуртожитку в Одесі, де нібито перебували українські військові.
Центр протидії дезінформації РНБО України наголошує, що це черговий цинічний фейк росіян про удари по "військових цілях".
За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, "Іскандер-М", що був запущений РФ по Одесі 18 листопада, вдалося збити українській ППО.
Проте уламки ракети впали у Приморському районі міста, що спричинило руйнування та загибель людей.
Також у ПС ЗСУ додали, що перед атакою над містом збили ворожий безпілотник "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.
Кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару по Одесі продовжує збільшуватись.
Станом на 16:19 в Одеській ОВА підтвердили інформацію про 47 постраждалих та 10 загиблих. Серед жертв 7 поліцейських, медичний працівник та 2 місцевих жителі.
Керівник ОВА Олег Кіпер також заявив, що було поранено 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти були шпиталізовані у стані середньої ступеню важкості. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані.
Ліквідація наслідків удару по Одесі (t.me/OdessaDumskayaNet)
19 листопада в Одесі оголошено днем жалоби.
"Ще один чорний день в історії Одеси. Нелюди стріляють по нашій Мамі, вбивають наших людей, намагаються загасити світло та лишити тепла. Наразі кількість поранених вже 47 людей. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару, в лікарнях продовжується боротьба за життя та здоров’я постраждалих", - повідомив Кіпер.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі є показовим на тлі недавніх дзвінків та зустрічей з лідером Кремля, та свідчить лише про зацікавленість Росії у продовженні війни.
"Це не випадкові удари - це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - заявив голова держави.
При підготовці матеріалу використовувалися: заяви міського голови Одеси Генадія Труханова, керівника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram, повідомлення ПС ЗСУ та ДСНС Одеської області в Facebook, заява президента України Володимира Зеленського, повідомлення з Facebook-сторінки Центру протидії дезінформації, публікація "Думская".
Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, зокрема, в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. До того ж під час ракетного удару в регіоні загинуло двоє енергетиків.