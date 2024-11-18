"Черный день" для Одессы. Что известно о последствиях смертоносной атаки РФ

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Оккупанты ударили по Одессе "Искандером"

Одесса уже второй день находится под атакой российских войск. После вчерашних обстрелов в городе возникли проблемы с энергоснабжением и отоплением. Но уже сегодня, 18 ноября, враг нанес новый удар.

В 11:57 оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одессе. Удар пришелся по жилой застройке. Были повреждены дома, образовательное учреждение, парковка.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате обстрела были повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета, 2 административные здания.

Кроме того, после "прилета" возник пожар, горело несколько десятков автомобилей.

Фото: последствия ракетного удара в Одессе (t.me/odeskaODA, t.me/truonline) Тем временем российские пропагандистские СМИ пишут о "мощном ударе" по гостинице-общежитию в Одессе, где якобы находились украинские военные.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины отмечает, что это очередной циничный фейк россиян об ударах по "военным целям".

Сбитая ракета упала на жилую застройку

По информации Воздушных Сил ВСУ, "Искандер-М", запущенный РФ по Одессе 18 ноября, удалось сбить украинской ПВО.

Однако обломки ракеты упали в Приморском районе города, что повлекло за собой разрушение и гибель людей.

Скриншот facebook.com/kpszsu

Также в ВС ВСУ добавили, что перед атакой над городом сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", ⁣ который, вероятно, был запущен для осуществления воздушной разведки.

Данные о жертвах и пострадавших

Число погибших и пострадавших в результате удара по Одессе продолжает увеличиваться.

По состоянию на 16:19 в Одесской ОВА подтвердили информацию о 47 пострадавших и 10 погибших. Среди жертв 7 полицейских, медицинский работник и 2 местных жителя.

Руководитель ОВА Олег Кипер также заявил, что были ранены 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое по 11 лет. Дети были госпитализированы в средней степени тяжести. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

Ликвидация последствий удара по Одессе (t.me/OdessaDumskayaNet)

19 ноября в Одессе объявлено днем ​​траура.

"Еще один чёрный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются погасить свет и оставить без тепла. В настоящее время количество раненых уже 47 человек. На месте идет ликвидация последствий вражеского удара, в больницах продолжается борьба за жизнь и здоровье пострадавших, - сообщил Кипер.

Россию интересует только война: реакция Зеленского на обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе показателен на фоне недавних звонков и встреч с лидером Кремля, и свидетельствует лишь о заинтересованности России в продолжении войны.

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - заявил глава государства.

При подготовке материала использовались: заявления городского головы Одессы Геннадия Труханова, руководителя Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram, сообщения ПС ВСУ и ГСЧС Одесской области в Facebook, заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщения с Facebook-страницы Центра противодействия дезинформации, публикация "Думская".