Чорний день демократії. Посольство США в Грузії відреагувало на закон про "іноагентів"

Сьогодні, 7 березня, посольство США в Грузії відреагувало на початок обговорення на пленарному засіданні парламенту законопроектів про "іноагентів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузии" та "Грузия Онлайн".
хвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.
За даними місцевих ЗМІ, неподалік від будівлі мобілізовано спецназ. Крім того,
Виступаючи вчора в США на 67-й сесії Комісії зі стану жінок Економічної та Соціальної Ради ООН президент Грузії Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".
Вчора через обговорення антиєвропейського документу грузинські депутати влаштували бійку.
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