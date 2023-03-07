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Чорний день демократії. Посольство США в Грузії відреагувало на закон про "іноагентів"

Фото: посольство США в Грузії відреагувало на новий закон про іноагентів (oc_media_org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 березня, посольство США в Грузії відреагувало на початок обговорення на пленарному засіданні парламенту законопроектів про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузии" та "Грузия Онлайн".

хвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.

Противники закону перекрили проспект перед будівлею парламенту

За даними місцевих ЗМІ, неподалік від будівлі мобілізовано спецназ. Крім того,

Виступаючи вчора в США на 67-й сесії Комісії зі стану жінок Економічної та Соціальної Ради ООН президент Грузії Саломе Зурабішвілі

Зурабішвілі.



Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

Вчора через обговорення антиєвропейського документу грузинські депутати влаштували бійку.

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