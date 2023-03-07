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Черный день демократии. Посольство США в Грузии отреагировало на закон об "иноагентах"

Фото: посольство США в Грузии отреагировало на новый закон об иноагентах (oc_media_org)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, посольство США в Грузии отреагировало на начало обсуждения на пленарном заседании парламента законопроектов об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузии" и "Грузия Онлайн".

Противники закона перекрыли проспект перед зданием парламента

По данным местных СМИ, неподалеку от здания мобилизован спецназ. Кроме того,

Выступая вчера в США на 67-й сессии Комиссии по состоянию женщин Экономического и Социального Совета ООН, президент Грузии Саломе Зурабишвили

Зурабишвили.



Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", фактически копирующий российский закон. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".

Вчера из-за обсуждения антиевропейского документа грузинские депутаты устроили драку.

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