Бійка депутатів та протести. Парламент Грузії розглядає скандальний закон про "іноагентів"

Парламент Грузії сьогодні розглядає скандальний законопроект про "іноагентів". Через обговорення антиєвропейського документу депутати влаштували бійку.

Сьогодні комітет парламенту Грузії з юридичних питань розпочав розглядає два законопроекти про так званих "агентів". Опозиційні депутати, зокрема Єдиний Національний рух, влаштували словесні суперечки з представниками правлячої партії "Грузинська мрія".

Крім того, між парламентарями відбулася масова бійка, після якої частину опозиціонерів покинула залу засідання.

Під час розгляду скандального закону під будівлею парламенту Грузії активісти влаштували мітинг проти прийняття документу. На знак підтримки опозиціонери вивісили з вікон парламенту прапори Грузії та Євросоюзу.

Також опозиційні депутати розвернули на засіданні комітету плакат з вже відомою на весь світ фразою українського прикордонника "Русский военный корабль иди на...".