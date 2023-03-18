США відновили польоти безпілотників над Чорним морем після інциденту з Су-27, - Reuters

США відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорним морем. Це сталося після інциденту з дроном MQ-9 Reaper та винищувачем росіян Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters.

"Сполучені Штати Америки відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорноморським регіоном після перехоплення російського винищувача у вівторок, що призвело до збиття американського розвідувального безпілотника", - пише видання, посилаючись на слова двох неназваних американських чиновників.

Як зазначили офіційні особи, безпілотник RQ-4 Global Hawk вже здійснив місію в регіоні в цю п'ятницю та додали, що це був перший подібний політ безпілотника після інциденту у вівторок.

"В Пентагоні цього тижня неодноразово наголошували, що цей інцидент не зупинить Вашингтон від виконання таких місій", - зазначає видання.

Передісторія

Нагадаємо, що 14 березня у Чорному морі стався інцидент між американським БПЛА MQ-9 Reaper та російським Су-27, коли літак росіян збив американський розвідувальний безпілотник.

Додамо, в США сумніваються, що зможуть підняти дрон з Чорного моря, тим часом вчора Росія заявила, що дістала збитий дрон MQ-9 Reaper і його нібито виявили у морі за 60 км від Севастополя. У Штатах вважають, що РФ все ж могла знайти уламки безпілотника.

Але вже вчора США вирішили запустили ще один дрон до акваторії Чорного моря.

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