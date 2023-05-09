Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США

Сьогодні, 9 травня, Сполучені Штати Америки направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.
За даними моніторингового сервісу, безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk патрулює повітряний простір над Чорним морем. При цьому він не наближається до тимчасово окупованого Криму.
Він уже тривалий час барражує над акваторією та знаходиться на висоті близько 18 кілометрів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 5 травня, над Чорним морем російський винищувач Су-35 перехопив польський гвардійський літак L410 Turbolet.
Також ми писали, що у середу, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря знаходилися літаки Італії та Британії.
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