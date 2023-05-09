Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США

За даними моніторингового сервісу, безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk патрулює повітряний простір над Чорним морем. При цьому він не наближається до тимчасово окупованого Криму.

Фото: розвідувальний безпілотник США патрулює район Чорного моря (натисніть, щоб збільшити)

Він уже тривалий час барражує над акваторією та знаходиться на висоті близько 18 кілометрів.