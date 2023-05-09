Над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США

Сегодня, 9 мая, Соединенные Штаты Америки направили разведывательный беспилотник в район Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
Согласно данным мониторингового сервиса, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk патрулирует воздушное пространство над Черным морем. При этом он не приближается ко временно оккупированному Крыму.
Он уже длительное время барражирует над акваторией и находится на высоте около 18 километров.
Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 5 мая, над Черным морем российский истребитель Су-35 перехватил польский гвардейский самолет L410 Turbolet.
Также мы писали, что в среду, 3 мая, у побережья Черного моря находились самолеты Италии и Британии.
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