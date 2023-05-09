Над Чорним морем помітили стратегічний розвідувальник НАТО
Сьогодні, 9 травня, над повітряним простором Чорного моря було помічено розвідувальний лайнер ВПС Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.
За даними моніторингового сервісу, літак Boeing RC-135, що належить ВПС Великої Британії, перед заходом у море зробив коло над прибережною територією Румунії.
Виходячи з траєкторії його польоту, можна зробити висновок, що він патрулює узбережжя.
Зауважимо, що сьогодні Сполучені Штати Америки направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря.
Фото: скріншот
Раніше стало відомо, що у п'ятницю, 5 травня, над Чорним морем російський винищувач Су-35 перехопив польський гвардійський літак L410 Turbolet.
Також ми писали, що у середу, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря знаходилися літаки Італії та Британії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.