ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Черным морем был замечен стратегический разведчик НАТО

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 16:50
Над Черным морем был замечен стратегический разведчик НАТО Фото: над Черным морем был замечен стратегический разведчик НАТО (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 9 мая, над воздушным пространством Черного моря был замечен разведывательный лайнер ВВС Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

По данным мониторингового сервиса, самолет Boeing RC-135, принадлежащий ВВС Великобритании, перед заходом в море совершил круг над прибрежной территорией Румынии.

Исходя из траектории его полета, можно заключить, что он патрулирует побережье.

Сегодня Соединенные Штаты Америки направили разведывательный беспилотник в район Черного моря.

Над Черным морем был замечен стратегический разведчик НАТО

Фото: скриншот

Ранее стало известно, что в пятницу, 5 мая над Черным морем российский истребитель Су-35 перехватил польский гвардейский самолет L410 Turbolet.

Также мы писали, что в среду 3 мая у побережья Черного моря находились самолеты Италии и Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО чорное море Война России против Украины
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне