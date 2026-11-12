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Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)

09:51 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Києва (РБК-Україна)

Після атаки РФ сильно постраждала багатоповерхівка у Солом'янському районі Києва.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці події і показав, як виглядає будинок унаслідок обстрілу.

Нагадаємо, вранці 9-поверхівку атакував ворожий дрон. Найбільші пошкодження отримали поверхи з 2 по 7.

За словами мера Києва Віталія Кличка, унаслідок атаки сталося загоряння з 3 по 6. На рівні 5 поверху є руйнування.

Як видно на фото та відео, у стіні, яку пробив ворожий дрон, утворилась чорна діра. У квартирі почалась пожежа - там зараз працюють рятувальники.

Також на опублікованих світлинах видно, що всі балкони у будинку отримали пошкодження, деякі з них зруйновано вщент.

Вікна вибито як в будинку, куди влучив ворожий дрон, так і в будівлі навпроти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що уночі РФ вдарила балістикою по Києві та різними типами дронів по областях України.

Під масованою атакою перебувала і Житомирщина. Тут ворог атакував одразу 6 громад області. Під ударами перебували інфраструктура, енергетика та звичайні житлові будинки.

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