Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)

После атаки РФ сильно пострадала многоэтажка в Соломенском районе Киева.
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия и показал, как выглядит здание в результате обстрела.
Напомним, утром 9-этажку атаковал вражеский дрон. Наибольшие повреждения получили этажи со 2 по 7.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки произошло возгорание с 3 по 6. На уровне 5 этажа есть разрушение.
Как видно на фото и видео, в стене, которую пробил дрон, образовалась черная дыра. В квартире начался пожар - там сейчас работают спасатели.
Также на опубликованных фотографиях видно, что все балконы в доме получили повреждения, некоторые из них разрушены до основания.
Окна выбиты как в доме, куда попал вражеский дрон, так и в здании напротив.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что ночью РФ ударила баллистикой по Киеву и разными типами дронов по областям Украины.
Под массированной атакой находилась и Житомирщина. Здесь враг атаковал сразу 6 общин области. Под ударами были инфраструктура, энергетика и обычные жилые дома.