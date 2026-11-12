Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)

Напомним, утром 9-этажку атаковал вражеский дрон. Наибольшие повреждения получили этажи со 2 по 7.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки произошло возгорание с 3 по 6. На уровне 5 этажа есть разрушение.

Как видно на фото и видео, в стене, которую пробил дрон, образовалась черная дыра. В квартире начался пожар - там сейчас работают спасатели.

Также на опубликованных фотографиях видно, что все балконы в доме получили повреждения, некоторые из них разрушены до основания.

Окна выбиты как в доме, куда попал вражеский дрон, так и в здании напротив.