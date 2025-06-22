Черное море задыхается: ученый рассказал, как война изменила экосистему

Более трех лет войны оставили глубокий след не только на суше, но и в морской экосистеме. Черное море пережило ряд экологических ударов, которые имеют долговременные последствия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко .

Он отмечает, что первый год полномасштабной войны ознаменовался многочисленными инцидентами: затопленные корабли, падение самолетов, взрывы в портах. Это повлекло локальные нефтяные загрязнения. Такие пятна на поверхности воды блокируют доступ кислорода, провоцируя гипоксию - опасное состояние, убивающее беспозвоночных, морских млекопитающих и птиц.

В 2023 году активное загрязнение несколько уменьшилось, однако трагедия на Каховской ГЭС привела к массовому попаданию пресной воды в Черное море, нарушив баланс солености.

В декабре 2023-го новый удар - затопление двух российских танкеров в Керченском проливе. В море попало более 8 тысяч тонн мазута, часть из которого добралась до побережья Одесской области.

По словам Демченко, сейчас проблему усугубляет повышение температуры воды: нефтяные остатки начинают интенсивнее растворяться, а мазут - подниматься со дна, что ухудшает качество воды и давит на экосистему.

"Нефтяные продукты - одни из самых опасных для морских акваторий. Нам важно постоянно мониторить, оценивать и понимать, что с ними происходит", - подчеркнул Демченко.

Украинские ученые продолжают следить за ситуацией, однако масштабная война создает новые вызовы - как для людей, так и для природы.