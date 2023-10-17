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В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій: скільки несе "Калібрів"

Фото: В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій (zaxid.net)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони півдня України зафіксували в Чорному морі ворожий ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

За повідомленням каналу, станом на 22:00 стратегічна авіація ворога не активна.
Ситуація на військових аеродромах РФ без значних змін.

Також не спостерігаються запуски Шахедів в нашу сторону.

Але ЗСУ побачили у Чорному морі - 1 ракетоносій з загальним залпом 4 "калібра".

" Ситуація може змінитися у будь-який момент",- застерігають захисники.

Нічний обстріл півдня України

Вночі 16 жовтня, росіяни атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Війська РФ запускали дрони-камікадзе різними напрямками, сподіваючись обійти ППО.

Під обстріл потрапили Хмельницька, Полтавська та Дніпропетровська області. Там були зафіксовані вибухи. Пізніше, міський голова Хмельницького, Олександр Семчишин підтвердив роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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