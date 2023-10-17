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В Черное море вышел вражеский ракетоноситель: сколько несет "Калибров"

Фото: В Черное море вышел вражеский ракетоноситель (zaxid.net)
Автор: Владислав Прийменко

Силы обороны юга Украины зафиксировали в Черном море вражеский ракетоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

По сообщениям канала, на 22:00 стратегическая авиация врага не активна.
Ситуация на военных аэродромах РФ без существенных изменений.

Также не наблюдается запуск Шахедов в нашу сторону.

Но ВСУ увидели в Черном море - 1 ракетоноситель с общим залпом 4 "калибра".

"Ситуация может измениться в любой момент", - предостерегают защитники.

Ночной обстрел юга Украины

Ночью 16 октября россияне атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники. Войска РФ запускали дроны-камикадзе разными направлениями, надеясь обойти ПВО.

Под обстрелы попали Хмельницкая, Полтавская и Днепропетровская области. Там были зафиксированы взрывы. Позже, городской голова Хмельницкого Александр Семчишин подтвердил работу ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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